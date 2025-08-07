Аренда трехкомнатных квартир подешевела в Иркутске

Рынок аренды жилья в Иркутске в июле показал разнонаправленную динамику в июле: стоимость однокомнатных квартир выросла до 30,4 тыс. рублей (+1,1%), двухкомнатных – до 37,8 тыс. рублей (+1,3%), тогда как трехкомнатные, напротив, подешевели до 48,5 тыс. рублей (-1,9%). Данные приводит портал «Мир квартир».

Иркутск демонстрирует средние показатели по рынку, уступая по темпам роста Улан-Удэ, но опережая соседний Красноярск.

На общероссийском фоне наиболее значительный рост арендных ставок зафиксирован в Белгороде (+12-13%) и Улан-Удэ (+7-8%), тогда как в Новосибирске, Красноярске и других городах наблюдалось снижение цен.

«После весеннего снижения ставки вновь пустились в рост, одновременно с сокращением предложения. В минувшем месяце количество сдаваемых в аренду однокомнатных квартир сократилось на 36%, двухкомнатных – на 31%, трехкомнатных – на 26%. Выбора у арендатора остается все меньше, приходится быстро принимать решения и соглашаться на те условия, которые диктует собственник жилья, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Однако в июле ралли только начинается. В августе и сентябре мы ожидаем более выраженной положительной динамики, до 3-5% в месяц».