125-летний юбилей ледокола «Ангара» отметили в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в торжествах по случаю 125-летия легендарного ледокола «Ангара». К юбилею судна открылась специальная выставка «Рожденные служить Родине», рассказывающая об истории российского ледокольного флота.

Фото с сайта правительства Иркутской области

«Сегодня мы отмечаем 125 лет со дня спуска ледокола «Ангара» – символа мужества и истории. Этот корабль прошел через три войны, выполнял важнейшие задачи для страны и стал частью нашей культурной памяти», – рассказал Игорь Кобзев.

Туристическая значимость ледокола ежегодно растет. Тысячи посетителей уже познакомились с его уникальной судьбой. Только за первые семь месяцев 2025 года ледокол посетили 30 тысяч человек. Работа по сохранению и развитию объекта продолжается, чтобы он оставался одной из ключевых достопримечательностей региона.

«Пусть его история вдохновляет нас бережно хранить наше наследие, чтобы будущие поколения знали и гордились этим великим достоянием», – говорит глава региона.

На празднике подписано соглашение о сотрудничестве между Иркутским краеведческим музеем и музеем «Ледокол "Красин"». Посетители смогли увидеть обновленные экспозиции и принять участие в тематических мастер-классах.