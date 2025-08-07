Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии
Все материалы сюжета

Социальные вычеты становятся проще: 70% бизнеса Иркутска поддерживают нововведения

С 2025 года социальные налоговые вычеты можно получать в упрощенном порядке благодаря новым федеральным законам. Документы, подтверждающие расходы на обучение, медицинские услуги, пенсионное обеспечение и страхование, могут быть отправлены в налоговые органы напрямую организациями и предпринимателями. В Иркутской области более 70% бизнесменов, предоставляющих такие услуги, готовы к электронному взаимодействию с налоговой службой, сообщает пресс-служба ФНС.

Выдача справок или отправка сведений в налоговый орган осуществляется на основании заявления от гражданина. Электронное оформление форм реализовано в бесплатном ПО «Налогоплательщик ЮЛ». Преимущества электронного обмена включают отсутствие необходимости заполнять декларацию 3-НДФЛ, минимизацию трудозатрат для бизнеса и исключение мошенничества с подделкой справок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес