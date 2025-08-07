Социальные вычеты становятся проще: 70% бизнеса Иркутска поддерживают нововведения

С 2025 года социальные налоговые вычеты можно получать в упрощенном порядке благодаря новым федеральным законам. Документы, подтверждающие расходы на обучение, медицинские услуги, пенсионное обеспечение и страхование, могут быть отправлены в налоговые органы напрямую организациями и предпринимателями. В Иркутской области более 70% бизнесменов, предоставляющих такие услуги, готовы к электронному взаимодействию с налоговой службой, сообщает пресс-служба ФНС.

Выдача справок или отправка сведений в налоговый орган осуществляется на основании заявления от гражданина. Электронное оформление форм реализовано в бесплатном ПО «Налогоплательщик ЮЛ». Преимущества электронного обмена включают отсутствие необходимости заполнять декларацию 3-НДФЛ, минимизацию трудозатрат для бизнеса и исключение мошенничества с подделкой справок.