Дефляция в России ускоряется третью неделю подряд. Что это значит?

Согласно данным Росстата, в стране третью неделю подряд наблюдается дефляция. Цены опустились на 0,13%, после их снижения на 0,05% на протяжении двух предшествующих недель. Годовая инфляция при этом на 4 августа замедлилась до 8,8%, а с начала года рост цен составил 4,37%. При этом в Минэкономразвития оценили годовую инфляцию на 4 августа на уровне 8,77%,

Наиболее заметный рост цен на прошлой неделе наблюдался среди смартфонов (+1,42%), что объясняется ослаблением рубля. А максимальное снижение показала стоимость плодоовощной продукции (картофель (-10,79%), капуста (-9,67%), свекла (-9,63%), морковь (-8,38%), лук (-6,29%) и помидоры (-6,04%)) и бананов (-2,48%), что связано с сезонным фактором.

– Несмотря на то, что дефляция в июле и августе - традиционное явление, но ее сохранение на протяжении трех недель и увеличение темпов снижения потребительских цен является важным сигналом для Банка России при принятии решения по денежно-кредитной политике в сторону продолжения цикла ее смягчения, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Дополнительным драйвером может стать устойчивое снижение инфляционных ожиданий населения на 12 месяцев вперед, но здесь пока такой же ярковыраженной динамики не наблюдается.

Хотя до следующего заседания ЦБ РФ 12 сентября Росстат еще несколько раз опубликует данные по недельным темпам инфляции, на которые регулятор будет опираться при принятии решения по монетарной политике наравне с инфляционными ожиданиями населения, темпами роста ВВП и кредитования, однако стоит отметить тренд на дефляцию и ее ускорение, которые пока указывают скорее на то, что ЦБ может и в сентябре еще раз снизить ключевую ставку, вероятно на 100-200 б.п., до 16-17%.