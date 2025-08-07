Минэкономразвития определило опасные границы курса рубля

Министерство экономического развития обозначило нежелательные границы колебаний рубля: курс доллара ниже 75 и выше 110 рублей может создать риски для выполнения национальных целей развития. В ведомстве считают, что излишняя волатильность валюты способна повлиять на экономический рост и технологическое развитие страны.

«Курс валют косвенно влияет на цифровые платформы, доступность жилья и привлечение иностранных студентов. В большей степени ситуация с валютами влияет на экономические показатели и вопросы технологического оснащения страны», – передают «Известия» пояснение Минэкономразвития.

Особую обеспокоенность у экспертов вызывает потенциальное влияние резких колебаний рубля на темпы роста ВВП и снижение доли импорта. В ближайшее время могут быть разработаны меры по стабилизации ситуации.

Ранее эксперты заявили, что баланс спроса и предложения на иностранную валюту на российском рынке сохраняется. Возможно, снижение цен на нефть компенсируется экспортерами, которые увеличивают добычу в рамках решений ОПЕК+, что помогает удерживать приток валютной выручки от экспорта.

Аналитики предполагают, что рыночное равновесие сохранится еще некоторое время, пока импорт не начнет восстанавливаться в связи с ростом потребительской активности. Этому будет способствовать снижение процентных ставок вслед за ключевой.