Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии
Все материалы сюжета

Минэкономразвития определило опасные границы курса рубля

Министерство экономического развития обозначило нежелательные границы колебаний рубля: курс доллара ниже 75 и выше 110 рублей может создать риски для выполнения национальных целей развития. В ведомстве считают, что излишняя волатильность валюты способна повлиять на экономический рост и технологическое развитие страны.

«Курс валют косвенно влияет на цифровые платформы, доступность жилья и привлечение иностранных студентов. В большей степени ситуация с валютами влияет на экономические показатели и вопросы технологического оснащения страны», – передают «Известия» пояснение Минэкономразвития.

Особую обеспокоенность у экспертов вызывает потенциальное влияние резких колебаний рубля на темпы роста ВВП и снижение доли импорта. В ближайшее время могут быть разработаны меры по стабилизации ситуации.

Ранее эксперты заявили, что баланс спроса и предложения на иностранную валюту на российском рынке сохраняется. Возможно, снижение цен на нефть компенсируется экспортерами, которые увеличивают добычу в рамках решений ОПЕК+, что помогает удерживать приток валютной выручки от экспорта.

Аналитики предполагают, что рыночное равновесие сохранится еще некоторое время, пока импорт не начнет восстанавливаться в связи с ростом потребительской активности. Этому будет способствовать снижение процентных ставок вслед за ключевой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес