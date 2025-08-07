На ИркАЗе прошел Научно-технический совет Минпромторга РФ

Участники совета посетили основные производственные цеха Иркутского алюминиевого завода и оценили работу газоочистных установок предприятия. Опыт металлургов РУСАЛа, направленный на повышение экологической эффективности заинтересовал представителей инженерно-технического сообщества.

Министерство промышленности и торговли РФ, НИИ Центр экологической промышленной политики и компания РУСАЛ активно взаимодействуют в сфере разработки предиктивных систем автоматического контроля выбросов. Иркутский алюминиевый завод является одним из пилотных объектов, на котором НИИ ЦЭПП проводит опытно-конструкторскую работу по созданию аппаратного комплекса предиктивного анализа. Современная V серия электролиза предприятия оснащается системами автоматического контроля выбросов. Практический опыт металлургов ИркАЗа помогает в разработке инновационного комплекса.

«Иркутский алюминиевый завод стал лидером отрасли благодаря своей уникальной автоматизированной системе экологического мониторинга. Именно поэтому мы выбрали этот объект для внедрения передовых решений по контролю промышленных выбросов. Опыт сотрудников ИркАЗа крайне важен для успешного запуска аппаратного комплекса предиктивной аналитики, который станет основой дальнейшего развития экологичных производств в стране», – прокомментировал Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли РФ.

На заседании научно-технического совета обсуждались вопросы, связанные с проведением опытно-конструкторской работы, эксплуатацией автоматических систем, внесением изменений в законодательство, регулирующее правила создания и эксплуатации систем автоматического контроля.

«Одна из наших задач – рассмотреть перспективы применения предиктивных систем. Такие системы являются перспективной альтернативой традиционным инструментальным системам контроля выбросов» – отметил Дмитрий Скобелев, директор ФГАУ НИИ ЦЭПП.

Одним из ключевых направлений инвестиций РУСАЛа является повышение экологической эффективности. В рамках этой работы ИркАЗ продолжает внедрение современных технологий производства алюминия и сокращение воздействия производства на окружающую среду. Одна из этих технологий – «сухие» газоочистные установки. Это собственная разработка российских инженеров и ученых Инженерно-технологического центра РУСАЛа и института СибВАМИ. Она входит в российский справочник наилучших доступных технологий, призванных обеспечить снижение негативного воздействия на окружающую среду, и активно масштабируется на другие заводы компании, внося существенный вклад в достижение целей федерального проекта «Чистый воздух» в таких городах, как Красноярск и Братск.

«ИркАЗ вошел в федеральный проект «Чистый воздух». РУСАЛ уделяет максимальное внимание природоохранным мероприятиям и повышению экологической эффективности наших предприятий», – рассказал Андрей Берняцкий, директор департамента экологии РУСАЛа.

Экологическая модернизации завода продолжается. Для РУСАЛа главным приоритетом, обозначенным основателем Олегом Дерипаска с момента создания компании в 2000 году, является забота о жителях и окружающей среде.