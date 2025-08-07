Путин и Трамп планируют встретиться на следующей неделе

Юрий Ушаков, помощник президента России, подтвердил возможность встречи лидеров России и Соединенных Штатов Америки, Владимира Путина и Дональда Трампа, на предстоящей неделе с 11 по 17 августа, сообщает "Коммерсант".

Трамп выразил готовность встретиться с российским лидером именно на этой неделе. Юрий Ушаков уточнил, что дата является предварительной, а сам процесс подготовки встречи сейчас активно ведется обеими сторонами. Сколько времени займет подготовка встречи двух президентов, пока сказать трудно, признался Ушаков. «Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался,— сказал он. — И мы к этому варианту относимся вполне положительно». По его словам, место встречи уже согласовано, но оно будет объявлено позже.

Ранее, 6 августа, состоялась отдельная встреча Владимира Путина и специального посланника США Стива Уиткоффа в Кремле. Во время обсуждения было предложено организовать трёхсторонний диалог с участием ещё одного важного игрока — президента Украины Владимира Зеленского.