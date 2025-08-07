Рынок акций взлетел на 5% на фоне геополитики

Сегодня рынок акций, после небольшой заминки на старте, продолжил подъем и обновил максимумы с 14 мая, достигнув 2915 пунктов, что составляет рост около 5%. Геополитическая повестка продолжает влиять на рынок. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил возможность встречи лидеров России и Соединенных Штатов Америки, Владимира Путина и Дональда Трампа, на предстоящей неделе с 11 по 17 августа.

Юрий Ушаков уточнил, что дата является предварительной, а сам процесс подготовки встречи сейчас активно ведется обеими сторонами. Сколько времени займет подготовка встречи двух президентов, пока сказать трудно, признался Ушаков. «Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался,— сказал он. — И мы к этому варианту относимся вполне положительно». По его словам, место встречи уже согласовано, но оно будет объявлено позже.

Аналитики БКС Мир инвестиций ранее заявляли, что смягчение денежно-кредитной политики Центробанка пока недостаточно для роста российских акций, которые находятся под давлением геополитических событий. Инвесторы предпочитают государственные и корпоративные облигации, выводя средства из фондов денежного рынка. Тем не менее, эксперты напоминают, что рынок акций торгует будущими вероятностями. Сейчас самое время покупать акции с прицелом на 12 месяцев. Когда доходность облигаций исчерпается, капитал начнет переходить в акции. Рынок покупают именно тогда, когда всё плохо, а когда всё хорошо, цены на акции уже высокие, подчеркивает специалист.