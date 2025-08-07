Дополнительный рейс запустят из Иркутска в Братск и обратно с 18 августа. Его будет выполнять авиакомпания Utair. Перелеты планируют осуществлять на самолетах ATR 72-500, рассчитанных на 70 пассажиров.

По данным братского авиаузла, рейс UT6238 из Иркутска будет отправляться по понедельникам в 17:00, продолжительность полета составит 1 час 45 минут. Обратно самолет станет летать по вторникам в 18:10, время в пути – 1 час 40 минут.

Расписание актуально до 21 октября 2025 года. Стоимость билетов в одну сторону – от 6 тысяч рублей.