S7 снова летает из Новосибирска в Геленджик

S7 Airlines возобновила прямые рейсы между Новосибирском и Геленджиком, совершив первый регулярный рейс после почти четырехлетнего перерыва. Самолет Boeing 737-800 с 172 пассажирами на борту приземлился в Геленджике, открывая жителям Сибири удобный доступ к курортам Черноморского побережья.

Геленджик, расположенный в 250 км от Сочи, становится оптимальной отправной точкой для путешествий по югу России. Теперь Новороссийск, Анапа, Крым и Краснодар стали более доступными.

Рейсы из Новосибирска в Геленджик будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам, а с сентября — по вторникам и пятницам, с продолжительностью полета 5 часов 25 минут.

«Возобновление перелетов по маршруту Новосибирск – Геленджик — долгожданное событие для жителей и гостей Краснодарского края и Крыма. Теперь пассажиры имеют удобные стыковки в новосибирском аэропорту Толмачево и с легкостью могут добраться до других городов: например, в Иркутск, Красноярск, Читу, Улан-Удэ, Абакан» — говорит директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников.

8 августа авиакомпания возобновит рейсы из Москвы в Геленджик, делая курорт более доступным для пассажиров из столицы.

Напомним, аэропорт Геленджика возобновил работу 10 июля после приостановки, связанной с началом военной операции на Украине в начале 2022 года. Помимо S7, о возобновлении рейсов из Москвы в Геленджик с 18 июля объявил «Аэрофлот».

Мэр Геленджика Алексей Богодистов отметил, что восстановление воздушного сообщения окажет значительную поддержку курортной отрасли. По данным экспертов АТОР, работающий аэропорт может значительно увеличить спрос на курорт и число бронирований в 1,5-2 раза, если цены на авиабилеты будут конкурентоспособными по сравнению с Сочи.