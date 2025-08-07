Строительство жилья разрешат только при наличии достаточной инфраструктуры

Депутаты предложили запретить возведение многоэтажных жилых зданий в регионах с нехваткой транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры. Для этого планируется изменить нормы Градостроительного кодекса, вводя новый термин «дефицит инфраструктуры», сообщает газета "Ведомости".

Теперь выдача разрешения на строительство должна сопровождаться проверкой ресурсов региона специальным государственным органом. Окончательное решение останется за региональными властями, но лишь после тщательной проверки уровня существующей инфраструктуры.

Этот законопроект направлен на предотвращение появления новых микрорайонов с неразвитой инфраструктурой и повышение контроля над качеством строительства жилья.