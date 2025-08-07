Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии
Все материалы сюжета

Строительство жилья разрешат только при наличии достаточной инфраструктуры

Депутаты предложили запретить возведение многоэтажных жилых зданий в регионах с нехваткой транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры. Для этого планируется изменить нормы Градостроительного кодекса, вводя новый термин «дефицит инфраструктуры», сообщает газета "Ведомости".

Теперь выдача разрешения на строительство должна сопровождаться проверкой ресурсов региона специальным государственным органом. Окончательное решение останется за региональными властями, но лишь после тщательной проверки уровня существующей инфраструктуры.

Этот законопроект направлен на предотвращение появления новых микрорайонов с неразвитой инфраструктурой и повышение контроля над качеством строительства жилья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес