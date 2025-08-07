Новости

Жилой комплекс с квартирами для переселенцев построят около самой большой школы в Иркутске

Самую большую в регионе школу строят на улице Ярославского в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Параллельно неподалеку от нее возводят жилые здания с квартирами для переселения горожан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Как отмечают в мэрии, запланировано создание семи блок-секций разной высотности – от шести до восьми этажей. Общая строительная готовность комплекса составляет порядка 20%. При этом в двух блоках к началу осени уже планируют приступить к внутренней отделке помещений.

Работы проводят в рамках муниципального контракта. Также ведется прокладка инженерных сетей и коммуникаций. Рассматривается вопрос обустройства подъездных путей. В планах – строительство детского сада.

Напомним, самая большая в Иркутске школа будет иметь площадь 35 тысяч квадратных метров. В настоящее время работы на объекте выходят на финальный этап. Сдача запланирована на ноябрь этого года.


