Четыре кандидата будут бороться за пост губернатора Иркутской области

Сегодня Избирательная комиссия Иркутской области зарегистрировала четырех кандидатов, которые поборются за пост губернатора региона на выборах. Голосование будет трехдневным и состоится 12–14 сентября.

После проверки представленных документов и листов поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований избирком Иркутской области принял постановления о регистрации следующих кандидатов:

действующий глава региона Игорь Кобзев от партии «Единая Россия»,

экс-глава Иркутской области Сергей Левченко от КПРФ,

первый замглавы Ушаковского муниципального образования Приангарья Виктор Галицков от ЛДПР,

председатель совета областного отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Лариса Егорова.

Активный участник различных кампаний Сергей Гагаркин и домохозяин, участник предыдущих губернаторских выборов Александр Плескач, каждый из которых является самовыдвиженцем, утратили статус кандидата, не предоставив документы на регистрацию.