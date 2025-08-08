Продажа билетов на фестиваль «Звезды на Байкале» стартует 8 августа

XX Международный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале» состоится в Иркутске со 2 по 18 сентября 2025 года. В ближайшее время начнется продажа билетов на мероприятие, которое ежегодно пользуется ажиотажным спросом, собирая длинные очереди около кассы.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Продажа билетов стартует 8 августа в 10:00 по местному времени одновременно на сайте и в кассе Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского на улице Седова, 29, следует из данных областного правительства.

Концерты фестиваля пройдут на двух площадках: в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского и в Иркутской областной филармонии. За 17 дней перед зрителями выступят более 500 музыкантов.

Подготовлена насыщенная программа. Событие откроется концертом Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского с участием звезды оперных театров мира, солистки Марии Бараковой и легендарного скрипача Вадима Репина, за фортепиано – пианист-виртуоз, художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев.

Также зрителей ждут выступления академического большого хора «Мастера хорового пения» телерадиоцентра «Орфей», камерного ансамбля «Солисты Москвы», Российского национального молодежного симфонического оркестра, страдивари-ансамбля и симфонического оркестра Мариинского театра и других коллективов, а также сольный концерт Дениса Мацуева.

Публика услышит произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Астора Пьяццоллы, Франца Шуберта, Бенджамина Бриттена, Игоря Стравинского, Луиджи Боккерини, Антонио Вивальди, Людвига ван Бетховена и других композиторов.