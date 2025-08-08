Новости

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 августа: 8 606,2695 руб/1 г золота и 96,4100/1 г серебра

ЦБ РФ с 8 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 8 606,2695 руб.
  • 1 грамм серебра - 96,4100 руб.
  • 1 грамм платины - 3 374,1101 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 942,7700 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 95,9702 р. (1,10%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1100 р. (0,11%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,0799 р. (0,33%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 102,1001 р. (3,35%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
