Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» на сроке 9 месяцев

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроке 271 день. Доходность на данном сроке теперь составляет 15,21 – 16,60% годовых с учетом капитализации процентов в зависимости от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. 

Доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 10,51% до 16,75% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.  Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 50 тыс. рублей, в офисах банка – 1 млн рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

