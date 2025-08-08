Новости

Юбилейный фестиваль «Звезды на Байкале» пройдет в Иркутске в сентябре

С 2 по 18 сентября 2025 года Иркутск примет XX Международный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале». В юбилейной программе – выступления более 500 музыкантов, включая мировых звезд классической сцены.

«Мы намереваемся отпраздновать юбилей так, чтобы заряда и драйва хватило еще на 20 лет вперед», – заявил вдохновитель и художественный руководитель фестиваля, народный артист России Денис Мацуев.

Среди главных событий – мировая премьера сольной программы Мацуева и уникальный проект Юрия Башмета и Евгения Миронова. Продажа билетов стартует 8 августа.


