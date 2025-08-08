Новости

Трамп и Путин могут встретиться без участия Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что для его встречи с российским лидером Владимиром Путиным не требуется предварительная встреча Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Трамп отметил, что для урегулирования оба лидера хотели бы встретиться с ним, передаёт РБК.

Американский лидер также прокомментировал ультиматум в отношении России, срок которого истекает в пятницу, 8 августа, сказав, что это зависит от Путина. «Это будет зависеть от него [Путина]. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Очень разочарован», — сказал президент США.

После визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву 6 августа стороны подтвердили возможность встречи президентов в ближайшее время. Однако источник утверждал, что предварительным условием является встреча Путина и Зеленского.

Путин отметил, что заинтересованность во встрече есть с обеих сторон, и предложил ОАЭ в качестве места проведения. Он также заявил, что не против встречи с Зеленским, но для этого нужны условия, которые пока не созданы. Помощник Путина Юрий Ушаков упомянул, что Уиткофф обсуждал тему трехсторонней встречи, но Россия предлагает сосредоточиться на контактах с США.

Напомним, 8 августа истекает срок, установленный Трампом для прогресса в урегулировании на Украине. В противном случае он угрожал ввести вторичные санкции, касающиеся пошлин на товары из стран, покупающих российскую нефть, таких как Индия и Китай. Против Индии уже объявлены тарифы в 25%, что страна назвала несправедливыми.


