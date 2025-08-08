Встреча без условий: что известно о предстоящем саммите Путин – Трамп

Россия и США объявили 7 августа о согласии провести личную встречу лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа. Это стало итогом долгих месяцев неопределенности вокруг подготовки такого саммита. Сроки обозначены ориентировочно на период с 11 по 17 августа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает газета "Ведомости".

Изначально газета The New York Post сообщала, ссылаясь на анонимный источник в Белом доме, что встреча возможна лишь при условии предварительной встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже Дональд Трамп опроверг такую версию, заявив публично, что никакой такой предпосылки нет.

Место предстоящих переговоров предварительно согласовано обеими сторонами, однако конкретная локация остается неизвестной. Официальные комментарии МИДа по этому вопросу ограничиваются констатацией факта договоренности.

Ситуация вокруг саммита представляется нестабильной. Анонсируемый саммит Путин – Трамп изначально зиждется на «зыбкой почве», считает научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. В нынешних условиях любой повод и провокация могут сорвать переговоры и похоронить дипломатические усилия. «Следует также дождаться, что Вашингтон уготовил Москве 8 августа, когда истечет срок ультиматума Трампа», – говорит Кошкин.

Эксперты предупреждают о рисках провала диалога даже при малейших провокациях. Напомним, 8 августа истекает срок ультиматума, установленного Трампом для прогресса в урегулировании на Украине. В противном случае он угрожал ввести вторичные санкции, касающиеся пошлин на товары из стран, покупающих российскую нефть, таких как Индия и Китай.

Сообщение о деталях американского предложения просочилось через польское издание Onet. Согласно источнику, мирное предложение США предусматривает:

— Украина и Россия заключат не мир, а перемирие;

— фактическое признание российских территориальных достижений (официально вопрос будет отложен на 49 или 99 лет);

— отмена большинства санкций, наложенных на Россию;

— в долгосрочной перспективе возврат к импорту российского газа и нефти;

— отсутствие гарантий нерасширения НАТО;

— отсутствие обещания приостановить военную поддержку Украины.

Москва последовательно выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта – но при этом против его заморозки, говорит директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. Американцы сейчас, условно говоря, дозревают до того, чтобы вести «нормальные переговоры» на уровне глав государств, и для этого была проделана большая подготовительная работа, говорит Войтоловский. В этом отличие администрации Трампа от Джо Байдена, хотя, само собой, США и сейчас не готовы принимать все условия России. Но, по мнению эксперта, стороны вполне могут прийти к компромиссу.

Войтоловский напоминает, что условия Москвы включают признание четырех новых российских регионов, нейтральный статус Украины, невступление в военно-политические альянсы, гарантии для русского и других языков на Украине, а также обеспечение прав УПЦ МП. Войтоловский подчеркивает, что в условиях, когда Россия имеет преимущество на поле боя и в ресурсах, время будет работать против Киева. При этом конкретно с американцами будет обсуждаться только формат урегулирования конфликта на Украине, так как без этого невозможен прогресс ни по одному из пунктов в повестке двусторонних отношений США и России. И этот формат должен оговаривать, что речь идет не о заморозке, а об окончательном мирном урегулировании, отметил в интервью газете "Ведомости" Войтоловский.