Форекс-дилеры предложили ЦБ разрешить им работу с криптовалютами

Ассоциация форекс-дилеров ведет переговоры с Банком России о расширении возможностей работы на валютном рынке. Ключевые инициативы включают допуск криптоактивов в производные инструменты и доступ к форексу для участников внешнеторговой деятельности.

«Мы предлагаем разумную либерализацию рынка при сохранении контроля со стороны регулятора», – рассказал газете «Ведомости» руководитель АФД Евгений Машаров.

В настоящее время лицензии ЦБ на работу с форексом имеют только четыре компании. Ассоциация также просит продлить срок действия текущих параметров кредитного плеча для неквалифицированных инвесторов.


