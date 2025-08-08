Новости

Московский рынок недвижимости оживает: что стоит за ростом продаж?

В июле продажи новостроек в Московском регионе достигли уровня прошлого года, чему способствовали снижение ставок по вкладам у банков и скидки от застройщиков. Компания Est-a-Tet подсчитала, что в регионе было продано 478 300 кв. м жилья, что на 25% больше, чем в июне. Наибольший рост спроса наблюдался в новой Москве, где объем реализации увеличился на 27,1% до 88 400 кв. м. В старой Москве девелоперы продали 237 000 кв. м жилья, что на 19,8% больше, чем месяцем ранее. В Подмосковье продажи увеличились на 17,6% до 152 900 кв. м, сообщает газета "Ведомости".

По данным «НДВ супермаркет недвижимости», в столице было заключено 4601 сделка (+18,2%), а в Московской области – 3484 сделки (+21%). В целом Росреестр зарегистрировал 10 018 договоров в июле, что на 20,5% больше, чем в июне.

В годовой динамике объемы реализации новостроек в старой Москве и Подмосковье практически сравнялись с показателями июля прошлого года, снизившись всего на 0,9% и 1,6% соответственно. В столице число сделок даже выросло на 1%. Светлана Комиссарова из Est-a-Tet отметила, что спрос в старой Москве сопоставим с уровнем «спокойного» 2019 года, что свидетельствует о постепенном восстановлении рынка. Однако в новой Москве продажи снизились на 21,5% по сравнению с прошлым годом из-за роста ипотечных ставок.


