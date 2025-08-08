Новости

Россияне не понимают, как управлять пенсией: программа долгосрочных сбережений буксует

Большинство россиян не знают, как управлять своими пенсионными накоплениями, что снижает их мотивацию переводить средства в программу долгосрочных сбережений. Согласно исследованию НПФ «Достойное будущее» и Финансового университета, 77% россиян не разбираются в формировании пенсионных накоплений и не интересуются этой темой. Из-за этого они не стремятся активно управлять своими накоплениями или переводить их в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Исследование проводилось летом 2025 года методом онлайн-анкетирования, в котором приняли участие 2000 респондентов по всей стране, передаёт газета "Ведомости".

ПДС была введена в России в 2024 году. Чтобы начать формировать сбережения, необходимо заключить договор с НПФ, который является оператором программы. Граждане могут получать налоговый вычет до 400 000 руб. в год от суммы уплаченных взносов и софинансирование от государства до 36 000 руб. в год. Выплаты можно начать получать через 15 лет или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, в зависимости от того, что наступит раньше.

Напомним 16 мая в Госдуму внесен правительственный законопроект, направленный на донастройку налогообложения для формирования долгосрочных сбережений населения. Законопроект стимулирует работодателей участвовать в программе в пользу своих работников, предлагая налоговые послабления. Сберегательные взносы работодателей будут учитываться в расходах при налогообложении прибыли, что фактически снижает суммы налога. Дополнительно, такое софинансирование освобождается от страховых взносов во внебюджетные фонды. Цель механизма — привлечение в экономику «длинных» денег граждан. По данным ЦБ, к концу января 2025 года было заключено 3,3 млн договоров с НПФ, а объем привлеченных средств составил 245 млрд руб.


