Путин назвал предполагаемое место встречи с Трампом: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Путин назвал предполагаемое место встречи с Трампом, последний отверг условие предварительного контакта с Зеленским, российским банкам добавили денег на льготные ипотеки, а в Иркутской области определились с кандидатами на губернаторские выборы. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Место встречи

Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с лидером США Дональдом Трампом. «У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из них – президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест», – отметил Путин.

Отказ от условия

Президент США Дональд Трамп отверг предполагаемое условие для встречи с лидером РФ Владимиром Путиным: таковым являлись предварительные контакты Путина и Зеленского, которые теперь являются необязательными. Останется ли в силе ультиматум по урегулирования конфликта в установленный срок, станет известно в ближайшее время.

Деньги на льготные кредиты

Минфин России увеличил уровень возмещения банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотекам для поддержки реализации льготных ипотечных программ. Теперь он равняется увеличенной на 2,5 процентного пункта ключевой ставке минус максимальная ставка по льготной программе на приобретение жилья в многоквартирных домах, на ИЖС – на 3 п. п. Мера направлена на сохранение доступности льготных ипотечных кредитов в условиях текущей денежно-кредитной политики.

Четыре кандидата

Региональный избирком зарегистрировал кандидатов, которые претендуют на пост губернатора Иркутской области. Таким образом, за место поборются четыре человека: Игорь Кобзев от партии «Единая Россия», Сергей Левченко от КПРФ, Виктор Галицков от ЛДПР и Лариса Егорова от «Справедливой России – За правду». Два самовыдвиженца выбыли из гонки.

Новый жилой квартал

В Иркутске строят самую большую в регионе школу: сдача объекта состоится в этом году. Образовательное учреждение стало началом создания поблизости нового жилищного комплекса. Возводят семь блок-секций разной высотности – от шести до восьми этажей. На двух объектах вскоре приступят к отделке помещений. Также в планах рядом обустроить дорожную сеть и построить детский сад.