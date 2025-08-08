OpenAI представляет GPT-5: что нового в нейросети будущего?

Разработчики компании OpenAI выпустили очередное обновление своего популярного инструмента — нейросеть GPT-5. Теперь система способна выдавать более точные и осмысленные ответы, демонстрируя значительное улучшение памяти и понимания контекста. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман охарактеризовал новую версию как подобие эксперта с докторской степенью, подчеркивая огромный скачок качества обработки запросов, передаёт РБК.

Основные преимущества GPT-5 включают:

- Повышенную точность вычислений и аргументации

- Улучшение долговременной памяти системы

- Сокращение ошибок и ложных утверждений

- Возможность выбора стиля общения

Новая версия стала доступной для всех пользователей платформы, включая тех, кто пользуется бесплатным доступом. Тем не менее, бесплатные аккаунты будут иметь лимит на запросы, превышение которого приведет к переходу на упрощенную модель. Платформа предложит три уровня моделей для подписчиков: GPT-5, GPT-5 Mini и GPT-5 Nano.

Кроме того, пользователи смогут выбирать среди различных режимов общения: «Циник», «Робот», «Слушатель» и «Ботаник», позволяя настроить взаимодействие под личные предпочтения.

История развития ChatGPT началась в 2015 году, когда проект возглавил Илон Маск совместно с группой предпринимателей. Хотя впоследствии Маск оставил компанию, технология продолжала развиваться, выпустив первую публичную версию в конце 2022 года. Последующие обновления выходили ежегодно, улучшая функциональность и возможности ChatGPT.

Теперь, с выходом GPT-5, ожидается дальнейшее расширение аудитории сервиса, число активных пользователей которого постоянно увеличивается. Уже сейчас недельная аудитория достигает полумиллиарда пользователей, и разработчики рассчитывают вскоре увеличить её до семисот миллионов. Таким образом, выпуск GPT-5 обещает ещё большее проникновение искусственного интеллекта в повседневную жизнь, помогая людям решать разнообразные задачи быстрее и эффективнее.