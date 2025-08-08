Туристический поток в Петербург замедлил рост

Санкт-Петербург столкнулся с заметным снижением темпов роста туристического потока. Как пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России, вместо прогнозируемых 10% прирост составит лишь 4-5% из-за экономического спада и роста цен на внутренний туризм.

«Люди стали больше сберегать и меньше тратить на путешествия», – пояснил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Особенно пострадал премиальный сегмент, где загрузка отелей упала на 12%. Власти надеются, что улучшение авиасообщения поможет частично восстановить показатели к концу года.