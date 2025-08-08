Почему Павел Дуров избегает покупки недвижимости?

Известный основатель Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров признался, почему принципиально отказывается приобретать активы вроде недвижимости. Во время откровенного разговора с американским телеведущим Такером Карлсоном он заявил, что подобное решение помогает сохранить независимость и сосредоточиться исключительно на работе, сообщает РБК.

Вот ключевые тезисы Павла Дурова:

1. Свобода важнее денег:

Имея на счету сотни миллионов долларов, Дуров сознательно отказался инвестировать средства в покупку домов, самолётов или роскошных предметов.

«У меня на банковском счете или в биткоинах уже десять лет лежит несколько сотен миллионов долларов, и я ничего с ними не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт. Я не думаю, что такой образ жизни мне подходит. Для меня приоритетом номер один является моя свобода», — заявил Дуров.

2. Работа превыше всего:

Предприниматель убеждён, что крупные покупки отвлекают его от основной деятельности, например, от работы над Telegram. Забота о собственной недвижимости занимает много времени и энергии, которых лучше посвятить развитию бизнеса.

3. Недвижимость как ловушка:

Основатель Telegram подчёркивает, что имущество способно ограничить мобильность и создать зависимость от конкретного места проживания.

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров известен своим умением привлекать внимание аудитории.

Так, в октябре 2021 года, он раскритиковал общепринятые ценности современного общества, включающие владение недвижимостью, проживание в больших городах, посещение ресторанов, следование моде и социальные сети. Это заявление вызвало широкий резонанс среди поклонников предпринимателя и создателя самого популярного мессенджера в мире.

После годового перерыва, в апреле 2023 года, Дуров вернулся в соцсети с постом, в котором разместил фотографию и цитату Майкла Хопфа: «Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена». Этот шаг снова привлек внимание к его взглядам и философии.