Эн+ направит более 14 млн рублей на развитие городской среды в Иркутской области

Средства будут направлены на улучшение спортивной, образовательной и дорожной инфраструктуры, а также благоустройство общественных пространств в шести городах региона.

Российский энергохолдинг Эн+ планирует выделить более 14 млн рублей на развитие городской среды в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Черемхове и Железногорске-Илимском.

Компания примет участие в реализации 24 инициативных проектов, которые будут отобраны на конкурсной основе: они должны пройти финальные региональный и муниципальный отборы.

В Иркутске предусмотрен ремонт дорожного полотна и благоустройство пешеходной зоны на улице Розы Люксембург, оформление «Сквера гордости Сибирского края» в границах улиц Декабрьских событий, Советской и Красноказачьей, установка памятника шахтёрам и металлургам.

В Ангарске планируется восстановление лепнины на стадионе «Ангара», установка скейт-площадки в Мегете, создание детского городка с аттракционами у ДК «Энергетик», организация автогородка в детском саду №76 и ремонт входной группы в Центральной библиотеке.

В Усть-Илимске проекты затрагивают спортивные площадки, территорию возле СМЦ «Притяжение» и дворовое пространство на улице 50 лет ВЛКСМ. Намечен ремонт пешеходных дорожек и обновление съездов для колясок на улице Наймушина, а также установка уличного освещения на улице Интернационалистов от перекрестка с улицей Молодежной до Городской больницы.

В Усолье-Сибирском проект предусматривает строительство многофункциональной спортплощадки в школе №13.

В Железногорске-Илимском планируется ремонт дороги на улице Промышленной и пешеходной зоны между бассейном «Дельфин» и ТК «Аврора».

В Черемхово предусмотрено создание учебной лаборатории в городском лицее, детской спортивной площадки и летнего лагеря для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в школах №16 и №30, а также игрового комплекса на улице Дударского.

Эн+ является одним из крупнейших частных инвесторов в развитие социальной инфраструктуры на территориях ответственности. Все проекты реализуются по методологии «Индекса устойчивого развития городов» — инструмента для выявления приоритетных направлений развития местных сообществ и оценки общественного эффекта от реализации социальных проектов. Приоритетными направлениями являются спорт, образование, поддержка местных сообществ, развитие социальной инфраструктуры и городской среды, культура, здравоохранение и охрана природы.