«Дождевики» для гаджетов и просушка в крупе: эксперт МегаФона рассказал о том, как правильно защитить устройства в сезон ливней

Лето в этом году преподносит немало погодных аномалий, которые сказываются не только на самочувствии людей, но и может привести к поломке техники. К примеру, в сезон ливневых дождей риск намокания смартфонов и других устройств возрастает многократно. Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония рассказал, как правильно защитить технику от влаги и что делать, если она всё-таки намокла.

Профилактика и защита

Предотвратить попадание влаги в устройство гораздо проще, чем потом бороться с последствиями. Существует несколько эффективных способов защитить электронику от воды. Прежде всего стоит обратить внимание на специальные чехлы из водонепроницаемых материалов. Они станут незаменимым аксессуаром для тех, кто часто бывает на улице. Дополнительную защиту обеспечивают защитные заглушки для портов и разъёмов. Они предотвращают попадание влаги внутрь даже при кратковременном контакте с водой. Для любителей активного отдыха существуют герметичные кейсы, способные выдержать более экстремальные условия. Но даже обычный пакет с zip-замком может стать временным решением — своеобразным «дождевиком» для телефона или планшета.

Существует две степени влагозащиты, которые обозначается маркировкой. Например, IP67 гарантирует защиту от брызг и кратковременного погружения в воду, а IP68 обеспечивает более высокий уровень. Но если телефон подвергался разбору и ремонту, то его герметичность, скорее всего, нарушена.

Алгоритм действий при намокании смартфона

Если ваше устройство всё-таки попало под дождь или намокло, важно действовать быстро и правильно. Первым делом необходимо выключить гаджет. Затем снять чехол и все аксессуары, аккуратно протереть поверхность сухой тканью. Важно извлечь SIM-карту и карту памяти, после чего поместить устройство в сухое место для дальнейшей просушки. Можно использовать силикагель для поглощения влаги, но не стоит прибегать к «народным» методам и помещать гаджет в крупу или соль.

Помните, что нельзя включать его до полной просушки, подключать к зарядке, использовать фен или другие нагревательные устройства для сушки, хранить в герметичных пакетах или трясти устройство.

Защита других электронных устройств

Помимо смартфонов, важно заботиться о защите других электронных устройств. Для наушников рекомендуется использовать водонепроницаемые чехлы и не использовать под дождем. Не оставляйте устройства в мокрых карманах одежды.

Когда обращаться к специалистам

После просушки необходимо внимательно следить за работой устройства. Если после всех предпринятых мер гаджет не включается, появились проблемы со звуком, дисплеем, сенсор работает некорректно или наблюдаются другие сбои в работе, необходимо обратиться в сервисный центр. Профессиональная диагностика и ремонт помогут избежать более серьёзных проблем в будущем.

В заключение стоит отметить, что забота о защите гаджетов от влаги — это не просто прихоть, а необходимая мера для сохранения работоспособности электроники. Инвестиция в качественные защитные аксессуары и соблюдение простых правил безопасности помогут продлить срок службы ваших устройств и избежать дорогостоящего ремонта.