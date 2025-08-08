Онлайн-продажи продуктов питания выросли на 31%

Онлайн-продажи продуктов питания в первом полугодии 2025 года выросли на 31% в денежном выражении, замедлившись на 5 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом. Исследование аналитической компании Data Insight, с которым ознакомились «Ведомости», охватывает все интернет-магазины, продающие продукты питания, за исключением сервисов доставки готовой еды и подписочных услуг. Общий объем рынка за январь-июнь составил 766 млрд рублей. Число выполненных заказов, напротив, увеличилось с 35 до 37%, достигнув 520 млн штук.

Товарный онлайн-оборот «Магнита» без учета возвратов и скидок почти удвоился, а количество заказов в приложении выросло более чем в 2,5 раза. Ozon fresh увеличил оборот на 34%, а продажи продуктов питания на маркетплейсе выросли в 1,6 раза. Во «Вкусвилле» оборот вырос на 23%, составив половину всех продаж сети. Онлайн-продажи группы «Лента» достигли 36 млрд рублей, увеличившись на 10,7% по сравнению с прошлым годом, а число заказов выросло на 2,1%.