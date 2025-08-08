Новости

Иркутский бренд INSPIRE закрывает все магазины

Бренд одежды INSPIRE из города Иркутска решил закрыть все розничные, а также онлайн-магазин. При этом история производителя продолжится – изменится лишь формат работы.

«Мы приняли непростое решение – закрыть наши розничные магазины и сайт. Это решение далось нам очень тяжело. INSPIRE всегда был не просто про одежду, он был про атмосферу, тепло и яркие офлайн мероприятия. Но, к сожалению, сегодня мы больше не видим возможности продолжать работать в прежнем формате», – прокомментировали основатели бренда.

Они пояснили, что изменения произошли по нескольким причинам: в 2025 году снизился трафик в розничных магазинах – упала покупательская активность, люди стали подходить к покупкам более осознанно, экономить, откладывать решения. Вместе с тем выросли налоги, фонд оплаты труда, подорожали аренда, логистика. Все это сильно ударило по нише.

Кроме того, сказался и погодный фактор: зима была аномально теплой, весна наступила с опозданием и прошла очень быстро, а лето было нестабильным, в результате чего привычный цикл покупок изменился – сезонные коллекции теряли актуальность, клиенты не успевали к ним обратиться. Помимо прочего, сам бренд вовремя не выпустил летнюю коллекцию, которая поступила вне пика. В результате совокупности факторов было принято решение менять устоявшуюся бизнес-модель.

История INSPIRE началась в 2011 году. Из небольшого производства и магазина в Иркутске компания выросла, став всероссийской сетью: бутики запустили по всей стране. В настоящее время павильоны и сайт работают последний месяц. С учетом текущих реалий, чтобы упростить процесс покупки и найти новые точки роста, компания переводит свою продукцию на маркетплейсы – Wildberries и Lamoda.


