Петербург теряет бизнес: число закрытий компаний выросло на 30%

Санкт-Петербург столкнулся с резким сокращением деловой активности: в первом полугодии 2025 года число закрытых компаний на 30% превысило количество вновь зарегистрированных. Наиболее пострадали строительный сектор и торговля, где число ликвидаций вдвое превысило открытия новых предприятий. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на данные Петростат.

«Оптимизм предпринимателей серьезно понизился. Волна негативных ощущений идет от промышленников, которые пребывают в пессимизме», – отмечает профессор СПбГЭУ Елена Ткаченко.

Эксперты связывают ситуацию с ужесточением налогового администрирования и общим ухудшением предпринимательского климата. Всего за год число хозяйствующих субъектов в городе сократилось на 0,7%.

В отличие от РФ, где число закрытых впервые за три года превысило число открывшихся, в Петербурге такое наблюдалось и ранее. Например, в I полугодии 2024 года и в I квартале 2025 года разница составляла 13%. Сейчас тренд заметно усилился: во II квартале 2025 года закрылось на 21% больше компаний, чем в первом, а разница с открывшимися составила 40%.

Ранее стало известно, что «смертность бизнеса» почти в 1,5 раза превысила его «рождаемость»: за первое полугодие 2025 года прекратили деятельность 141 тыс. предприятий. Чаще всего закрывали предприятия в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности.