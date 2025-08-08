Как жители Приангарья могут сэкономить на связи?

Вместе с экспертами цифровой экосистемы МТС собрали три лайфхака, которые помогут меньше потратить на интернет и мобильную связь.

Подключать конвергентные тарифы

В среднем абоненты платят на 40% меньше по сравнению с покупкой каждой услуги отдельно. Кроме того, управление всеми услугами через одно приложение и возможность оплачивать с одного счёта делают процесс удобным. Такой подход помогает лучше контролировать расходы на связь.

Следить за подписками на телефоне

В личном кабинете или приложении своего оператора абоненты могут проверить наличие платных подписок. Здесь же можно управлять ими, отключая ненужные. Чтобы получить детальную информацию о списаниях, можно запросить детализацию счета в том же приложении.

Подключить безлимитный мобильный интернет

Бесплатно получить безлимитный мобильный интернет жители республики могут на тарифах МТС для мобильной связи «РИИЛ» и «МТС Больше». Кроме того, услугу доступна на тарифах, совмещающих в себе услуги сотовой связи и домашнего интернета: «РИИЛ Плюс», «МТС Дома Отлично» и «МТС Дома Выгодно».

При подключении нового номера на один из указанных тарифов безлимитный интернет активируется мгновенно. Если абонент уже пользуется совместимым тарифом или недавно на него перешёл, ему необходимо активировать кубик «Полный безлимит 2.0» в приложении Мой МТС или по предоставленной с с ы лке .