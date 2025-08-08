Иркутская область получит инфраструктурный кредит в 2,5 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выделение Иркутской области казначейского инфраструктурного кредита на сумму более 2 млрд рублей. Средства пойдут на реализацию ключевых проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая строительство канализационного коллектора вдоль Байкальского тракта и модернизацию Ершовского водозабора.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Иркутская область направила заявку в рамках лимитов казначейских инфраструктурных кредитов по ЖКХ на общую сумму 2,5 миллиарда рублей с реализацией в 2025-2027 годах. На эти средства планируется реализация инфраструктурных проектов «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования город Иркутск и Иркутского муниципального округа», – доложил на заседании губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Заявка получила положительные заключения всех федеральных органов исполнительной власти и организаций.

Проекты позволят значительно повысить качество водоснабжения и водоотведения 400 тысяч жителей городов Иркутск и Шелехов, Иркутского муниципального округа. Реализация проектов окажет влияние на объемы жилищного строительства и позволит ввести в эксплуатацию свыше 60 тыс. квадратных метров жилья до 2035 года.