ВТБ запустил депозиты в индийских рупиях для бизнеса

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ – участники внешнеэкономической деятельности получили возможность размещать средства в депозиты и неснижаемые остатки (НСО) в индийских рупиях. Размещение средств доступно от любой суммы, а условия для каждого клиента подбираются индивидуально.

Клиентам доступно размещение в депозит «Универсальный» и неснижаемый остаток на срок от 2 рабочих дней до 91 календарного дня (включительно), без ограничений по минимальной или максимальной сумме. Выплата процентов осуществляется на счет, открытый в Банке в индийских рупиях. По депозитам выплата процентов производится в конце срока, по неснижаемым остаткам в конце срока поддержания НСО.

«Мы фиксируем рост объемов торговли среднего и малого бизнеса с дружественными странами. На долю этих государств приходится более 80% оборота ВЭД, при этом Индия – одно из самых быстрорастущих направлений. За первое полугодие 2025 года количество счетов клиентов СМБ в индийских рупиях увеличилось на 36% по сравнению с концом 2024 года. Растет и число контрактов с партнерами из Индии, поставленных на учет в ВТБ. Мы ожидаем дальнейшего укрепления торговых отношений между Индией и Россией и считаем, что возможность размещать временно свободные средства в индийских рупиях должна стать для участников международной торговли дополнительным удобным инструментом управления своими финансами», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ.

ВТБ как один из ведущих российских банков с действующим филиалом в Индии предлагает участникам внешнеэкономической деятельности комплекс инструментов для работы с Индией «под ключ». В экосистеме сервисов ВЭД собраны услуги для надежных прямых расчетов с индийскими партнерами через собственную инфраструктуру, а также решения для конверсионных операций и закрытых распродаж рупий по выгодному курсу. Компании могут подать заявку на открытие счета зарубежному контрагенту в филиале ВТБ Нью-Дели, а сквозное бесплатное обслуживание клиентов ведется на трех языках – русском, английском и хинди.