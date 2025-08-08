Иркутяне молниеносно разбирают билеты на «Звезды на Байкале»: большая часть распродана

Фестиваль «Звезды на Байкале» пройдет в Иркутске в сентябре в двадцатый раз. Сегодня открылась продажа билетов на концерты, которые пройдут в рамках события: их разбирают молниеносно.

Буквально за несколько часов жители раскупили билеты на открытие и выступление Симфонического оркестра Мариинского театра. Подходят к концу билеты на концерты государственного оркестра «Виртуозы Москвы», камерного ансамбля «Солисты Москвы» и другие мероприятия. Стоимость варьируется от 500 до 7 тысяч рублей в зависимости от события и места.

Концерты фестиваля пройдут со 2 по 18 сентября 2025 года на двух площадках: в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского и в Иркутской областной филармонии. За 17 дней перед зрителями выступят более 500 музыкантов.