Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета

Иркутяне молниеносно разбирают билеты на «Звезды на Байкале»: большая часть распродана

Читайте также:

Юбилейный фестиваль «Звезды на Байкале» пройдет в Иркутске в сентябре
8 августа 2025
Продажа билетов на фестиваль «Звезды на Байкале» стартует 8 августа
8 августа 2025

Фестиваль «Звезды на Байкале» пройдет в Иркутске в сентябре в двадцатый раз. Сегодня открылась продажа билетов на концерты, которые пройдут в рамках события: их разбирают молниеносно.

Буквально за несколько часов жители раскупили билеты на открытие и выступление Симфонического оркестра Мариинского театра. Подходят к концу билеты на концерты государственного оркестра «Виртуозы Москвы», камерного ансамбля «Солисты Москвы» и другие мероприятия. Стоимость варьируется от 500 до 7 тысяч рублей в зависимости от события и места.

Концерты фестиваля пройдут со 2 по 18 сентября 2025 года на двух площадках: в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского и в Иркутской областной филармонии. За 17 дней перед зрителями выступят более 500 музыкантов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
ЦМАКП предупреждает: рецессия неизбежна даже при условии снижения ставки
Петербург теряет бизнес: число закрытий компаний выросло на 30%
Иркутский бренд INSPIRE закрывает все магазины
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес