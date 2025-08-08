В Иркутске прошла донорская акция ИНК с участием около 100 сотрудников

В офисе Иркутской нефтяной компании (ИНК) прошел традиционный День донора. Программа реализуется с 2017 года в рамках стратегии «Здоровая компания».

то уже третья подобная акция в этом году. В феврале и мае в ней приняли участие 170 сотрудников ИНК. В этот раз 92 участника сдали 40 литров цельной крови. Восемь человек стали донорами впервые, а еще семеро вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Всего за последние три года в компании прошло восемь Дней донора, в результате которых состоялось более 548 донаций. К Федеральному регистру доноров костного мозга присоединились 174 сотрудника, четверо из которых уже стали донорами костного мозга и спасли жизни людей. Среди них – специалист ИНК Илья Ковалев, который стал донором костного мозга для жителя Рязани Евгения Черничкина.

Напомним, АО «ИНК-Капитал» в 2024 году заключило трехстороннее соглашение с Кировским научно-исследовательским институтом гематологии и переливания крови ФМБА России и Иркутской областной станцией переливания крови для дальнейшего развития донорства костного мозга в регионе. За активное участие в развитии донорского движения ИНК в 2025 году награждена дипломом и медалью Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества».

Компания продолжает укреплять сотрудничество с Иркутской станцией переливания крови. Ранее Дни донора в ИНК проводились два раза в год, а с 2024 года акции стали ежеквартальными.