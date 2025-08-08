Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Повышен уровень компенсаций банкам по семейной и дальневосточной ипотеке. Что это значит?

Правительство РФ приняло решение увеличить уровень возмещения банкам по двум важным ипотечным программам — «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и Арктическая ипотека», начиная с 7 августа 2025 года и заканчивая 1 ноября 2025 года. Это увеличение будет действовать на протяжении всего срока кредита, выданного в указанный период. Данное решение было одобрено правительством в государственной информационной системе «Электронный бюджет».

Повышенный уровень компенсаций рассчитан исходя из разницы между действующей ключевой ставкой Банка России плюс 2,5–3,0 процентных пунктов и максимальным размером ставки по программе в зависимости от типа жилья. Для покупки квартиры в многоквартирном доме эта разница составляет ставку плюс 2,5%, а для индивидуального жилищного строительства — ставка плюс 3%.

Программа «Семейная ипотека», запущенная в 2018 году, позволила более полутора миллионов российских семей купить новое жилье. Общий объем предоставленных кредитов превысил 7,4 триллиона рублей, при этом государство выплатило более 1,3 триллионов рублей на компенсацию процентов заемщикам.

По условиям программы «Семейная ипотека» кредиты предоставляются семьям с ребенком младше семи лет, детям-инвалидам, многодетным семьям, а также жителям городов с населением менее 50 тысяч человек и регионов с низкой строительной активностью. Программа расширила возможности приобретения жилья на вторичном рынке в населенных пунктах с ограниченным предложением новостроек.

Ранее сообщалось, что в августе многие российские банки повысили минимальный первоначальный взнос по льготным ипотечным программам до 30%, хотя ранее он составлял около 20%. Причиной стало сокращение государственной поддержки, что снизило прибыльность этих программ для кредитных организаций. Эксперты  объяснили это следующим образом: «повышение минимального первоначального взноса отражает постепенное снижение маржинальности этих программ для банков на фоне сокращения господдержки». Действие повышенного уровня компенсации банкам по льготным ипотечным кредитам завершилось именно 6 августа (3 п.п. — на новостройки, 3,5 п.п. — на ИЖС).

Теперь же, согласно решению Минфина, компенсация будет возобновлена, что позволяет частично компенсировать затраты банков и создает условия для возможного снижения размера первоначального взноса обратно до прежнего уровня.


