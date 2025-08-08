Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета

Маткапитал на первого ребенка могут увеличить до 1 млн рублей

В Госдуму внесен законопроект о значительном повышении размеров материнского капитала. Согласно инициативе, выплаты за первого ребенка могут вырасти до 1 млн рублей, а за второго или третьего – до 1,3 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на законопроект.

«Программа материнского капитала хорошо себя зарекомендовала, сегодня нужно скорректировать и усилить ее», – заявил автор законопроекта Ярослав Нилов.

Изменения могут вступить в силу с 1 февраля 2026 года. В настоящее время размер маткапитала составляет 690 тыс. рублей на первого ребенка и 912 тыс. рублей на второго.

Ранее стало известно, что в Иркутской области введут бессрочный региональный материнский капитал. Соответствующий законопроект разработан по инициативе губернатора Игоря Кобзева


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
ЦМАКП предупреждает: рецессия неизбежна даже при условии снижения ставки
Петербург теряет бизнес: число закрытий компаний выросло на 30%
Иркутский бренд INSPIRE закрывает все магазины
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес