Маткапитал на первого ребенка могут увеличить до 1 млн рублей

В Госдуму внесен законопроект о значительном повышении размеров материнского капитала. Согласно инициативе, выплаты за первого ребенка могут вырасти до 1 млн рублей, а за второго или третьего – до 1,3 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на законопроект.

«Программа материнского капитала хорошо себя зарекомендовала, сегодня нужно скорректировать и усилить ее», – заявил автор законопроекта Ярослав Нилов.

Изменения могут вступить в силу с 1 февраля 2026 года. В настоящее время размер маткапитала составляет 690 тыс. рублей на первого ребенка и 912 тыс. рублей на второго.

Ранее стало известно, что в Иркутской области введут бессрочный региональный материнский капитал. Соответствующий законопроект разработан по инициативе губернатора Игоря Кобзева