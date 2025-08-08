В якутской СТУДИИ IDOL FACE можно рассчитаться за процедуры красоты улыбкой

Оплата улыбкой позволяет не только быстро и удобно совершать покупки, но и обеспечивает высокую надежность операции, так как безошибочно идентифицирует личность человека.

«Оплачивать покупки с помощью сервиса Сбера «Оплата улыбкой» надежно. Мошенники, пытающиеся использовать чужую фотографию, не смогут совершить платеж. Терминал также не снимет средства с карты случайного покупателя, оказавшегося рядом. Интеллектуальная система сканирует уникальные черты лица и завершает транзакцию только после подтверждения, что в камеру смотрит владелец учетной записи», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Теперь с сервисом «Оплата Улыбкой» можно забыть карту, пароли или телефон. С оплатой по биометрии нужно просто подойти к терминалу, нажать кнопку «Оплатить улыбкой», посмотреть в камеру — и готово! Средства спишутся автоматически с выбранной вами карты

«В этом салоне прекрасные специалисты: после первого массажа лицо посветлело, похорошело. Каждый месяц пользуюсь услугами и невероятно довольна. А теперь и оплата услуг — еще один повод полюбоваться результатом процедуры, и я с удовольствием оплачиваю улыбкой», — Алевтина Егорова, клиентка СТУДИИ IDOL FACE в Якутске.

Для оплаты покупок улыбкой, нужно подключить сервис распознавания по лицу в приложении СберБанк Онлайн. Затем выбрать платежную карту и создать код безопасности. Второй вариант – подключение с помощью виртуального ассистента. Для этого в приложении Сбера необходимо сказать голосовому помощнику: «Оплата улыбкой» и действовать по инструкции. Также настроить сервис можно в любом отделении Сбера.