В Иркутске установили 124 новые камеры видеонаблюдения

В Иркутске продолжается оснащение общественных пространств системами видеонаблюдения. В 2025 году уже установлено 124 новых камеры, преимущественно в популярных местах отдыха горожан, таких как 130-й квартал, сквер Кирова и Нижняя набережная.

«Все камеры подключены к единой платформе, что позволяет проводить биометрический анализ и быстрее находить нарушителей», – сообщили в МКУ «Безопасный город».

Новое оборудование отличается высоким качеством изображения, в том числе в ночное время. Общее количество камер наблюдения в городе превысило 1400 единиц.