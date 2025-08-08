ЦМАКП предупреждает: рецессия неизбежна даже при условии снижения ставки

Экономисты бьют тревогу: рецессия в России может стать неизбежной уже в 2026 году, даже несмотря на попытки Центробанка смягчить денежно-кредитную политику. Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупреждают, что экономика РФ движется к кризису, основываясь на данных за июль.

Аналитики ЦМАКП в своей записке «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?» выделили тревожные сигналы. В мае сводный опережающий индикатор, указывающий на вход экономики в рецессию, вырос до 0,1, приближаясь к критической отметке 0,18. Эксперты считают, что преодоление этой границы неизбежно.

Ситуация усугубляется на фоне сокращения сальдо текущих операций, замедления американской экономики и высокого уровня ставок валютного рынка РФ. Экономисты уверены, что процессы уже запущены, и снижение ключевой ставки не спасет положение. Если прогнозы по ставке подтвердятся, критическая отметка индикатора будет достигнута в октябре.

При этом темпы прироста ВВП могут стать отрицательными уже в 2026 году. Сводный индикатор, сигнализирующий о выходе из рецессии, также вызывает беспокойство, так как он преодолел крайний порог. Если ситуация не изменится в течение года, рецессия может затянуться на более чем четыре квартала.

Ранее Банк России сообщил, что в первом квартале 2025 года рост ВВП составил 1,4% в годовом выражении, что ниже ожидаемого уровня. Регулятор отметил, что фактические данные указывают на более быстрое, чем предполагалось, охлаждение внутреннего спроса. Также в публикации указано, что во втором квартале рост ВВП достиг 1,8% в годовом выражении. Прогнозы на третий квартал предполагают сдержанный рост экономической активности. В четвертом квартале ожидается, что годовой темп прироста ВВП будет в пределах от 0% до 1% из-за высокой базы четвертого квартала 2024 года. Банк России обновил прогнозы на последующие годы: в 2026 году ожидается рост ВВП на 0,5–1,5%, а в 2027 году — на 1,5–2,5%.