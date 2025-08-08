Россияне рискуют к пенсии остаться без личных накоплений

Большинство россиян рискуют подойти к пенсии без личных накоплений, согласно исследованию НПФ «Достойное будущее» и Финансового университета при правительстве РФ. Почти 80% не контролируют свои пенсионные накопления и не интересуются программой долгосрочных сбережений (ПДС), несмотря на осведомленность 69% опрошенных.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов объясняет пассивность недостатком финансовой грамотности и недоверием к пенсионной системе, усугубленным негативным опытом прошлых реформ. Правила могут измениться в любой момент, что вызывает опасения у населения.

Особенно низкая вовлеченность наблюдается среди менее обеспеченных слоев, тогда как средний класс проявляет больший интерес. Отсутствие просветительских кампаний и сложные процедуры перевода накоплений усложняют ситуацию.

Эксперты предупреждают, что если ситуация не изменится, большинство граждан могут подойти к пенсии без накоплений, что усилит нагрузку на государственную систему и создаст долгосрочные риски. Без повышения финансовой грамотности и упрощения механизмов ПДС не станет массовым инструментом, но при грамотной донастройке система может стать важной частью личного финансового планирования.