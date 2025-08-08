Процентные ставки падают, но вклады остаются выгодными: как это возможно?

По оценкам Агентства по страхованию вкладов (АСВ), с января по июнь 2025 года общая сумма вкладов россиян выросла на 6,4%, достигнув 59,8 трлн руб. Максимальные темпы роста показали вклады от 3 до 10 млн руб., которые увеличились на 14,3%, а также вклады физлиц от 1,4 до 3 млн руб., выросшие на 12%.



«Средние процентные ставки по вкладам в крупнейших банках в первом полугодии находились на исторически высоком уровне в 19–21% годовых, что более чем вдвое перекрывало инфляцию. Неудивительно, что россияне несли деньги в банки при таких ставках», — отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Со снижением ключевой ставки ЦБ РФ в июне и июле проценты по вкладам значительно понизились и в среднем составляют 14,5–16% годовых. Однако это все еще высокие показатели. Более того, в августе некоторые крупные банки даже повысили проценты для «новых денег» на 0,1-0,6 п.п., до 15,5–16,2% годовых, чтобы обогнать конкурентов в борьбе за привлечение ликвидности от физлиц.



«До конца 2025 года у россиян ещё будет возможность заработать на вкладах. Мы ожидаем, что к концу текущего года средние процентные ставки по вкладам в крупных банках могут понизиться до 13-15% годовых, но, с учётом возможного снижения годовой инфляции до 8%, вкладчики всё равно останутся в выигрыше», — резюмирует Наталья Мильчакова.