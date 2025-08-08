Ставки по вкладам падают: что предлагают топ-20 банков?

По состоянию на 8 августа 2025 года средняя ставка по вкладам в топ-20 банках составила: 16,01% для трехмесячных вкладов, 15,14% для полугодовых и 14,12% для годовых. Эти данные предоставлены маркетплейсом Финуслуги, который рассчитывает индекс вкладов по депозитным продуктам в ведущих банках по объему средств населения. В расчет включены ставки по вкладам без специальных условий на сумму 100 тысяч рублей.

В настоящее время средние ставки на 0,1-2,7 процентных пункта ниже, чем год назад, когда они составляли 16,11%, 16,90% и 16,82% соответственно.

После последнего заседания Банка России в июле, на котором ставка была снижена на 2 п.п. до 18%, доходность вкладов снизилась в 20 из 20 крупнейших банков (на 1,28-1,45 п.п.). По вкладам сроком до года больше нет предложений со ставками выше ключевой. Максимальная ставка среди крупных банков предлагается по трехмесячному вкладу — 18%.