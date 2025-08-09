Рекордный урожай сои ожидают в Иркутской области в 2025 году

В Иркутской области зафиксировали улучшение показателей, характеризующих объем сбора сои. В этом году ожидаются рекордные значения.

«За 5 лет сбор сои в регионе вырос в шесть раз. В этом году ожидаем рекордные 10,5 тысячи тонн – это абсолютный максимум для Приангарья», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Улучшить показатели поможет, в том числе, модернизация одного из ключевых предприятий агропромышленного комплекса – «Иркутского масложиркомбината». Здесь завершается обновление цеха по глубокой переработке сои. Его технический запуск запланирован на сентябрь 2025 года.

Новое оборудование позволит автоматически отделять ядро сои от шелухи, повышая содержание белка в готовой продукции, снизить экологическую нагрузку за счет уменьшения вредных выбросов. Объем инвестиций в проект составил 1,2 млрд рублей.

В планах – модернизация цеха по переработке рапса.