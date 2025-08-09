Скорость Интернета снизят в Иркутской области для усиления антитеррористической защиты

На ряде территорий Иркутской области будет снижена скорость Интернета. Это связано с введенным режимом повышенной готовности. Цель мер – усиление антитеррористической защиты.

«Принято решение снизить скорость мобильного интернета до 256 Кбит/с. Эта скорость позволяет обмениваться в мессенджерах и социальных сетях текстовыми сообщениями, пересылать небольшие графические изображения. Аналогичные меры уже действуют и вводятся и в других регионах страны», – пояснили в областном правительстве.

Для минимизации неудобств в населенных пунктах, где будут действовать ограничения, организуют точки Wi-Fi. Соответствующая работа продолжается совместно администрациями муниципальных образований Иркутской области.

Ограничения передачи данных могут наблюдаться в отдельных зонах Аларского, Заларинского, Иркутского, Казачинско-Ленского, Усольского, Усть-Кутского, Черемховского, Шелеховского, Катангского и Жигаловского районов, Ангарского городского округа.