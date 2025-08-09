Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета

Скорость Интернета снизят в Иркутской области для усиления антитеррористической защиты

На ряде территорий Иркутской области будет снижена скорость Интернета. Это связано с введенным режимом повышенной готовности. Цель мер – усиление антитеррористической защиты.

«Принято решение снизить скорость мобильного интернета до 256 Кбит/с. Эта скорость позволяет обмениваться в мессенджерах и социальных сетях текстовыми сообщениями, пересылать небольшие графические изображения. Аналогичные меры уже действуют и вводятся и в других регионах страны», – пояснили в областном правительстве.

Для минимизации неудобств в населенных пунктах, где будут действовать ограничения, организуют точки Wi-Fi. Соответствующая работа продолжается совместно администрациями муниципальных образований Иркутской области.

Ограничения передачи данных могут наблюдаться в отдельных зонах Аларского, Заларинского, Иркутского, Казачинско-Ленского, Усольского, Усть-Кутского, Черемховского, Шелеховского, Катангского и Жигаловского районов, Ангарского городского округа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
ЦМАКП предупреждает: рецессия неизбежна даже при условии снижения ставки
Петербург теряет бизнес: число закрытий компаний выросло на 30%
Иркутский бренд INSPIRE закрывает все магазины
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес