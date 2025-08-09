Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту съезда микроавтобуса в Байкал

Микроавтобус с пассажирами скатился в Байкал на острове Ольхон в Иркутской области. По факту происшествия председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия с туристами на озере Байкал», – пояснили в СУ СКР по региону и добавили, что представят руководителю доклад о случившемся.

Предполагается, что транспорт скатился в озеро, поскольку водитель забыл поставить его на ручной тормоз. Люди, находившиеся в микроавтобусе, получили различные травмы, им оказывается помощь. По факту случившегося организована проверка.