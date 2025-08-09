Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту съезда микроавтобуса в Байкал

Микроавтобус с пассажирами скатился в Байкал на острове Ольхон в Иркутской области. По факту происшествия председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия с туристами на озере Байкал», – пояснили в СУ СКР по региону и добавили, что представят руководителю доклад о случившемся.

Предполагается, что транспорт скатился в озеро, поскольку водитель забыл поставить его на ручной тормоз. Люди, находившиеся в микроавтобусе, получили различные травмы, им оказывается помощь. По факту случившегося организована проверка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
ЦМАКП предупреждает: рецессия неизбежна даже при условии снижения ставки
Петербург теряет бизнес: число закрытий компаний выросло на 30%
Иркутский бренд INSPIRE закрывает все магазины
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес