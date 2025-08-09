Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 августа: 8 679,2197 руб/1 г золота и 98,4300/1 г серебра

ЦБ РФ с 9 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 8 679,2197 руб.
- 1 грамм серебра - 98,4300 руб.
- 1 грамм платины - 3 406,2800 руб.
- 1 грамм палладия - 2 959,9800 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 72,9505 р. (0,85%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0200 р. (2,10%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 32,1699 р. (0,95%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,2100 р. (0,58%).