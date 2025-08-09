Новости

Аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир подорожала в Иркутске

Аналитики изучили цены на аренду квартир в 70 наиболее крупных городах России по итогам июля. В большинстве из них стоимость выросла.

В частности, в Иркутске стала дороже аренда однокомнатных и двухкомнатных объектов – на 1,1% и 1,3% соответственно, составив 30,5 и 37,9 тысячи рублей, следует из данных федерального портала «Мир квартир». При этом трехкомнатные квартиры за прошлый месяц подешевели на 1,9%, до 48,6 тысячи рублей.

Больше всего арендные ставки выросли в Смоленске, где «однушки» стали стоить больше на 5,8%, «двушки» – на 4,8%, «трешки» – на 10,4%. Также наблюдался высокий рост цен в Севастополе, Брянске, Самаре  и Саратове.

Упала стоимость аренды квартир больше всего во Владивостоке – на 6,5%, 8,8% и 2,5%, а также в Орле, Казани, Ленинградской области, Новокузнецке.


