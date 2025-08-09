Новости

Жители Иркутска обнаружили масляные пятна в водах Ангары

Загрязнение реки Ангары обнаружили в центре Иркутска. По этому факту правоохранители начали проверку.

По данным Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, о масляных пятнах сообщили жители многоквартирных домов по улице Дальневосточной. Пятна были огорожены бонами.

Специалисты Росприроднадзора отобрали пробы воды, Росрыболовства – обследовали территорию. Предварительно, ущерба водным биологическим ресурсам нет, однако проверка продолжается.

При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. В настоящее время загрязнение ликвидировано.


